▷ Les sœurs Kardashians excluent Kendall Jenner de la carte postale du nouvel an

Kardashians

Le mannequin a été omis de l’image que Kylie Jenner a partagée sur ses réseaux sociaux.

Le modèle Kendall Jenner a été exclu de la carte postale du Nouvel An que Kylie Jenner a partagée sur ses réseaux sociaux, où elle apparaît avec ses trois sœurs aînées et sa nièce North West, qui semblerait prendre la place de la plus jeune des Jenner, qui J’avais encore Noël dernier.

L’absence du modèle a provoqué la spéculation de ses fans; beaucoup se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles le clan a décidé de prendre une photo sans elle.

Nous devrons attendre le prochain chapitre de Keeping Up With The Kardashians pour savoir s’il y a eu une querelle entre eux, ou si l’absence est simplement due au fait que Kendall peut être en dehors des États-Unis.