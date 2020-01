Amy Schumer, Kyle Dunnigam

Kyle Dunnigan a révélé qu’il vit dans l’appartement du couple à New York et que lui et Chris Fisher “sont déjà amis”.

L’ex-petit ami d’Amy Schumer vit avec elle et son mari.

La comédienne de 38 ans est heureusement mariée à Chris Fischer avec un bébé de huit mois nommé Gene, mais elle ne voulait pas voir son ex-partenaire, Kyle Dunnigan dans les rues pendant qu’ils travaillaient sur son prochain spectacle à Hulu, alors elle a proposé de l’accueillir. dans son appartement de New York pendant un certain temps.

S’exprimant sur “The Howard Stern Show” mercredi, Kyle, 49 ans, a déclaré que lui et Amy avaient eu leur “moment là-bas”, mais c’était “il y a un certain temps et ce fut bref”.

Il a ajouté: “Je suis là depuis un mois et demi dans votre appartement.”

Kyle a même sa propre chambre et sa propre salle de bain et n’a pas à payer pour la nourriture.

Il a expliqué: «Elle a été très bonne. Toute la nourriture est très bonne et gratuite. ”

Et, malgré son histoire romantique, Kyle ne se sent pas mal à l’aise avec le mari d’Amy, car le couple s’entend vraiment très bien et joue même aux échecs ensemble.

Il a ajouté: “Nous sommes devenus amis.”

Le comédien aime tellement son séjour qu’il songe à prolonger.

Il a plaisanté: “Je suis censé partir dans trois semaines, mais je ne pense pas que je vais le faire.”