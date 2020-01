▷ L’héritage que José José a laissé à ses enfants est révélé

José José

Un ami intime du chanteur a révélé combien d’argent José José avait dans ses comptes aux États-Unis.

Le prince de la chanson, José José, est revenu à l’actualité quand il devient connu dès que son héritage monte.

Paulina Mondragón, amie intime de l’interprète, a révélé les détails de la question controversée au programme Ventaneando.

«La dernière fois que nous avons parlé, il m’a dit qu’il avait 4 millions de dollars. C’est ce qu’il comptait pour sa vieillesse », a-t-il expliqué. «Il l’avait dans ses comptes aux États-Unis; ici au Mexique, je n’ai pas manipulé d’argent », a-t-il déclaré.

Cette fortune serait destinée à ses trois enfants, José Joel, Marysol et Sarita.

«Il y a environ quatre ans, je lui ai demandé comment était sa volonté, s’il avait tout en ordre. Il a répondu qu’il l’avait fait avec un notaire au Mexique. Il y avait dans ce testament Sara Salazar, Sara Sosa et les deux enfants de José », a-t-il déclaré. “Quand il m’a dit que Monique avait volé l’argent, dit-il, il a changé le testament et a emmené Sara Salazar, Monique, Céline et n’a laissé que ses trois enfants.”

Selon la femme, le chanteur avait honte du passé de sa dernière épouse Sara Salazar.

“C’était un problème très douloureux pour lui”, a-t-il déclaré. «Quand il découvre tout ce que les gens qui l’ont connue disent à l’époque, il devient très déprimé, pleure; mais je ne pouvais pas dire aux gens: «J’avais tort. Ce n’est pas la personne que je pensais qu’il était. »

chargement …