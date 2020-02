▷ Liam Gallagher dit qu’il sera à son concert d’Amsterdam

Liam Gallagher

Le chanteur a reçu un traitement à la cortisone après avoir suspendu son concert mercredi à Hambourg.

Liam Gallagher a assuré aux fans néerlandais qu’il reviendrait sur scène pour un concert à Amsterdam vendredi soir (7 février), après avoir reçu un traitement pour les cordes vocales enflammées.

L’ancienne star d’Oasis a interrompu un spectacle en Allemagne mercredi soir en raison de sa gorge enflée.

Il a écrit sur Twitter: «Désolé pour tous ceux qui sont venus au concert à Hambourg, ma voix n’était pas là et si j’avais continué, j’aurais fait plus de mal. Je vous aime tous et j’espère que vous comprenez. “

Il est maintenant revenu sur les réseaux sociaux pour insister pour que son concert au Ziggo Dome se poursuive comme prévu grâce à un traitement aux stéroïdes.

«Alors j’ai demandé au médecin de me donner quelque chose pour les cordes vocales qui étaient enflammées, il m’a donné un coup de cortisone, je pense que ça devrait être un rite pour le concert, les doigts croisés ont encore une fois perdu mes frères et sœurs à Hambourg », A-t-il écrit.

Liam, qui souffre de la maladie de Hashimoto, a précédemment révélé que son état rend sa «voix beaucoup plus rauque».

“Je connais des chanteurs qui quittent cette scène et ne transpirent pas (sic)”, a-t-il déclaré. «Je transpire dès que je dis bonjour car c’est dit avec enthousiasme. Vous savez ce que je veux dire. Alors oui, ça le sera et si ça dure 10 ans, ça durera 10 ans. Si cela dure cinq ans, cela dure cinq ans. Si ça se termine demain, j’ai encore une merde ** à aveugler, tu vois ce que je veux dire? “

La tournée européenne de Liam se termine par un spectacle à Paris, en France, le 21 février (2020).

