▷ Liam Hemsworth et Rebel Wilson sont en difficulté juridique

Les acteurs ont été poursuivis par des agences photo pour avoir publié des images non autorisées sur leurs comptes Instagram.

Les acteurs Liam Hemsworth et Rebel Wilson ont été poursuivis pour avoir partagé des photos de paparazzis sur leurs comptes Instagram.

Selon Splash News, Hemsworth a violé ses droits dans une photographie de lui en coulisses sur le tournage du film qu'il a vendu au Daily Mail l'année dernière.

La photographie a été publiée dans le flux Instagram de Hemsworth en juillet 2018 et juin 2019, la première publication faisant la promotion du film lui-même, et la seconde pour encourager les fans à voter pour lui aux Teen Choice Awards, rapporte hollywoodreporter .com.

Splash a déclaré que l'infraction était intentionnelle et, par conséquent, Hemsworth devrait payer des dommages-intérêts pouvant aller jusqu'à 150 000 $ US pour chaque utilisation non autorisée, plus 25 000 $ US supplémentaires pour la suppression du filigrane.

Le même avocat, le même jour dans la même cour, a poursuivi Wilson au nom de Xposure Photo Agency. Wilson est poursuivi pour des photographies de l'ensemble de "The Hustle" qui ont été publiées sur ses comptes Instagram et Twitter en avril 2018.

Xposure a fait valoir que la nature des coulisses des images les rend précieuses, à moins que les millions de fans de la star ne les voient sur les réseaux sociaux. Cette action en justice demande les mêmes dommages et intérêts pour violation présumée intentionnelle et suppression du filigrane.