▷ Liam Payne et Maya Henry au milieu de rumeurs de rupture

Liam Payne – Maya Henry

Des rumeurs divergentes sur la situation sentimentale du couple ont récemment émergé.

Liam Payne et Maya Henry se sont rencontrées au centre de rumeurs, après avoir décidé de retirer leur relation des réseaux sociaux.

La chanteuse de Strip That Down sort avec le mannequin Maya depuis l’été 2019 et avait partagé de nombreux articles à son sujet sur sa page Instagram pendant les premiers jours de leur relation.

Cependant, le manque de publications sur Maya ces derniers mois a fait spéculer que le couple aurait pu prendre fin, une théorie qui a été promue par le journal britannique The Sun qui a rapporté que Liam, 26 ans, avait été entendu lors d’une fête. disant récemment que j’étais célibataire.

“Les choses entre Liam et Maya ont été difficiles récemment et ont finalement décidé de prendre un certain temps”, a indiqué mercredi une source à la publication. “Il était extrêmement occupé à la fin de l’année dernière et quand il s’est finalement arrêté, ils ont pu réévaluer exactement ce qu’ils voulaient.”

Mais une autre source proche du couple a démenti les rumeurs divulguées au Daily Mail Online, insistant sur le fait que le couple est toujours “très heureux ensemble”, mais vient de décider de retirer sa romance des réseaux sociaux.

“Maya et Liam sont définitivement toujours en couple et sont très heureux ensemble”, a déclaré la source. “Ces deux derniers ont pris du temps sur les réseaux sociaux ces derniers temps et ont profité de la compagnie de l’autre loin des projecteurs.”

Ni Liam ni Maya n’ont encore commenté l’état de leur relation.