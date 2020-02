▷ Liam Payne et Maya Henry confirment qu’ils sont toujours ensemble et heureux

Liam Payne – Maya Henry

La rumeur disait que la relation du couple s’était refroidie et qu’ils n’étaient plus ensemble.

Après des rumeurs récentes selon lesquelles Liam Payne et Maya Henry se sont séparés, le chanteur de One Direction et le mannequin de 19 ans ont confirmé qu’ils étaient toujours ensemble et «très heureux».

Un ami du couple a déclaré au journal Daily Mail: «Maya et Liam sont définitivement toujours un couple et ils sont très heureux ensemble (…) Ces deux derniers ont pris du temps sur les réseaux sociaux ces derniers temps et apprécient la compagnie de l’autre, loin de la centre d’attention”.

La clarification est venue juste après que le journal The Sun a affirmé que le chanteur de «Strip That Down» et sa petite amie s’étaient séparés après six mois de relation.

Liam et Maya avaient une relation amoureuse pour la première fois en août 2018 après leur séparation de Cheryl Cole, mais n’ont rendu leur relation publique qu’en septembre 2019. Ils ont été vus pour la dernière fois ensemble en décembre de la même année lorsqu’ils ont visité une discothèque au Texas. .