▷ Lil Nas X n’a ​​pas de bonnes relations avec sa mère, car elle est accro

Lil Nas X

Le rappeur qui a supposé être gay l’année dernière n’a pas de relation étroite avec sa mère car il consomme de la drogue.

Lil Nas X, le rappeur qui a révélé l’an dernier qu’il était gay, a avoué dans une nouvelle interview au magazine Variety, qu’il n’entretenait pas de bonnes relations avec sa mère, car elle est toxicomane.

Tout en parlant à la publication de sa dernière réalisation, ayant reçu 6 nominations aux Grammy Awards, Lil Nas X, 20 ans, a également parlé de son ascension vers la gloire, notamment en traitant avec une mère qui lutte contre une sorte de dépendance.

«Je ne parle jamais vraiment de ma mère. Elle est accro, donc nous n’avons pas la relation la plus proche », explique-t-elle. «Même en essayant de l’améliorer, les choses n’ont pas fonctionné du tout. Mais il y a toujours de l’amour … La plus grande surprise d’être mondialement connu? À l’extérieur, tout le monde vous aime, mais à l’intérieur, tout [se siente] égal”.

Bien qu’il n’ait pas parlé davantage de la bataille actuelle avec sa mère, en septembre de l’année dernière, le rappeur a annoncé qu’il faisait une pause dans la musique parce qu’il était tellement dépassé.

“Je voulais faire plus de performances l’année dernière, mais ça ne s’est pas passé comme prévu et je n’avais pas confiance”, a-t-il déclaré. Le temps libre n’était pas particulièrement utile. «Je commençais trop à y penser et je me sentais dépassé. Quelle chanson dois-je obtenir ensuite? Ou devrais-je obtenir plusieurs chansons? Ou comment puis-je prouver que cette personne a tort? », A-t-il dit.

La pression d’essayer de rester au top tout en traitant ses problèmes personnels pourrait être très difficile pour le jeune chanteur, mais comme l’a montré Lil Nas X, une petite pause et un peu de temps pour lui-même était un grand mouvement pour résoudre les choses et trouver un moyen plus clair d’aller de l’avant.

chargement …