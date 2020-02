▷ Lindsay Lohan a un nouveau petit ami

Lindsay Lohan

La chanteuse a publié une photo avec son “petit ami”, mais a ensuite supprimé le message où elle l’a admis.

Lindsay Lohan a fait spéculer sur le fait qu’elle avait un nouveau «petit ami».

La star de «Mean Girls» a partagé une photo d’elle et de sa sœur Aliana Lohan sortant dans les coulisses avec des membres de Bastille au RedFestDXB à Dubaï jeudi, et à l’origine légendé la photo pour dire qu’elle avait eu une «nuit magique» avec le groupe et son “petit ami” Bader, que de nombreux fans ont suggéré, est l’homme en veste noire sur la photo.

Lindsay avait écrit: “@aliana belle nuit avec ma sœur et mon petit ami bader une telle nuit magique (sic)”

Il a été suggéré que l’homme mystérieux est Bader Shammas puisque Lindsay suit un compte privé avec ce nom, bien qu’il ne l’ait pas étiqueté dans la publication.

Cependant, Lindsay a édité la légende dans un large sourire d’emoji.

Lohan avait précédemment insisté sur le fait qu’elle était trop occupée pour une romance, mais a déclaré qu’elle aimerait trouver un partenaire qui “déteste être le centre d’attention” et n’aime pas Instagram.

Elle a déclaré l’année dernière: «Je suis trop occupée. Je n’ai tout simplement pas eu le temps d’y penser. Et je n’ai rencontré personne que j’aime. »

«Je veux quelqu’un qui déteste les projecteurs. Non, sérieusement, quelqu’un qui n’a pas Instagram. Et un homme d’affaires intelligent. Mais je n’ai rencontré personne qui ait atteint ces marques. »

Et bien que de nombreuses personnes occupées à la recherche de l’amour se soient tournées vers des applications de rencontres pour l’aider dans sa recherche, Lindsay a insisté sur le fait que ce n’était pas la voie qui l’intéressait.

La star de “Freaky Friday” a déclaré: “C’est génial pour les gens qui travaillent et qui aiment ça, mais non, ce n’est pas pour moi, personnellement.”

