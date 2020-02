▷ Lindsay Lohan prépare son retour au grand écran dans “Maudit”

Lindsay Lohan

L’actrice précédemment troublée a entamé des négociations finales pour apparaître dans le film.

Lindsay Lohan se prépare à retourner au cinéma avec le thriller à thème surnaturel Cursed.

Le film, où Lohan jouera un détective du département de police, a un scénario de Ian Holt et est réalisé par Steven R. Monroe, responsable du remake de 2010 du classique culte I Spit on Your Grave, rapporte The Hollywood Journaliste

La star, vue pour la dernière fois dans l’émission de télé-réalité MTV Lindsay Lohan’s Beach Club et en tant que juge au Masked Singer Australia, a entamé les négociations finales pour apparaître dans le film.

Angel Oak Films et Alt House Productions produiront, avec Angel Oak représentant le projet, qui devrait commencer la photographie principale cet été, au European Film Market à Berlin.

“Maudit” raconte l’histoire du célèbre psychiatre Dr David Elder (Mickey Rourke), qui rejoint le détective de police Mary Branigan (Lohan) dans une course pour empêcher un patient psychiatrique en fuite de tuer cinq personnes kidnappées dans une maison à distance Le casting du film a été géré par Debra McCarthy.