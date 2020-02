▷ L’inimitié de Jennifer Aniston avec le créateur de “ Friends ” pourrait torpiller la réunion

Casting des amis

L’actrice et Marta Kaufman ont eu des difficultés parce qu’elle n’était pas d’accord avec ce que les stars du programme ont gagné.

Jennifer Aniston se prépare peut-être à une réunion d’amis, mais elle doit d’abord enterrer la hache avec la créatrice de l’émission, Marta Kauffman, ou cela ne se produira pas, selon un rapport de RadarOnline.com.

Aniston et Kauffman se battent apparemment depuis des années pour l’argent et les chèques de paie astronomiques que les étoiles ont reçus au plus fort de la popularité de l’émission.

En 2002, juste après la huitième saison de l’émission, les stars de Friends ont montré à quel point elles étaient unies et ont décidé de renégocier collectivement leurs contrats. Cela signifiait que chaque membre de la distribution, y compris Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, serait payé le même ou menacé de quitter le succès de l’émission.

Après des négociations tendues, le casting a remporté et accepté un paiement record de 1 million de dollars par épisode pour la neuvième et la dixième saison. Kauffman, qui était récemment le producteur de Grace et Frankie de Netflix, aurait remis en question le paiement et, en 2015, a défendu sa position alors qu’il se dirigeait vers le Summer Press Tour de la Television Critics Association.

“Un million de dollars par épisode était un peu ridicule”, avait alors déclaré Kaufmann. “Soyons honnêtes, c’est beaucoup d’argent.”

Cela a conduit à une inimitié de longue date, selon des sources RadarOnline.

“Jen est réputée avoir une rancune contre Marta pour ne pas avoir soutenu le pourcentage de profit de la distribution, ce qui les a rendus extrêmement riches”, a avoué la source.

