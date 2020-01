▷ Liste complète des gagnants du GRAMMY 2020

Billie Eilish, la grande gagnante du GRAMMY 2020

Les 62e Grammy Awards annuels ont été remis ce dimanche à Los Angeles.

C’est la plus grande soirée de musique, mais les Grammy Awards de cette année ont pris un ton triste lorsque les stars et les fans ont rendu hommage à la légende du basket-ball Kobe Bryant.

La légende des Los Angeles Lakers est décédée dimanche dans un accident d’hélicoptère. Les Grammys ont lieu au Staples Center, où les Lakers jouent leurs matchs à domicile.

La Recording Academy a également honoré le rappeur assassiné Nipsey Hussle, qui a remporté le Grammy à titre posthume pour sa meilleure performance de rap. DJ Khaled, John Legend, Meek Mill et d’autres rendront hommage.

L’année dernière, l’ancienne première dame Michelle Obama était une invitée surprise aux Grammys. Cette année, il a remporté le prix du meilleur album de paroles prononcées par la version audio de ses mémoires, “Becoming”.

Voici la liste complète des gagnants:

ENREGISTREMENT DE L’ANNÉE

“Bad Guy” – Billie Eilish – Gagnant

“Hé, ma” – Bon Iver

“7 anneaux” – Ariana Grande

“Hard Place” – H.E.R.

“Parler” – Khalid

“Old Town Road” – Lil Nas X avec Billy Ray Cyrus

“La vérité fait mal” – Lizzo

“Tournesol” – Post Malone et Swae Lee

ALBUM DE L’ANNÉE

“Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?” – Billie Eilish – Gagnante

“Je, je” – Bon Iver

“Norman F *** ing Rockwell!” – Lana Del Rey

“Merci U, Suivant” – Ariana Grande

“Je la connaissais” – H.E.R.

“7” – Lil Nas X

“Parce que je t’aime (Deluxe)” – Lizzo

“Père de la mariée” – Week-end Vampire

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

Billie Eilish – Gagnante

Pumas noirs

Lil Nas X

Lizzo

Maggie rogers

Rosalia

Tank et les Bangas

Je la

Meilleure performance rap / chantée

“Higher” – DJ Khaled avec Nipsey Hussle et John Legend – Gagnant

“Drip Too Hard” – Lil Baby et Gunna

“Panini” – Lil Nas X

“Ballin” – Moutarde avec Roddy Ricch

“The London” – Young Thug avec J. Cole et Travis Scott

CHANSON DE L’ANNÉE

“Bad Guy” – Billie Eilish O’Connell et Finneas O’Connell, auteurs-compositeurs (Billie Eilish) – Gagnant

“Souviens-toi toujours de nous comme ça” – Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey et Lori McKenna, auteurs-compositeurs (Lady Gaga)

“Apportez mes fleurs maintenant” – Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth et Tanya Tucker, auteurs-compositeurs (Tanya Tucker)

“Hard Place” – Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris. H.E.R. et Rodney Jerkins, auteurs-compositeurs (H.E.R.)

“Lover” – Taylor Swift, auteur-compositeur (Taylor Swift)

“Norman F *** ing Rockwell” – Jack Antonoff et Lana Del Rey, auteurs-compositeurs (Lana Del Rey)

“Someone You Loved” – Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn et Sam Roman, auteurs-compositeurs (Lewis Capaldi)

“Truth Hurts” – Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson et Jesse Saint John, auteurs-compositeurs (Lizzo)

MEILLEUR ALBUM RAP

“Igor” – Tyler, le créateur – gagnant

“La vengeance des rêveurs III” – Dreamville

“Championnats” – Meek Mill

“Je suis> j’étais” – 21 Savage

“Le garçon perdu” – YBN Cordae

MEILLEUR ALBUM DE COMÉDIA

“Sticks & Stones” – Dave Chappelle – Gagnant

“Temps de qualité” – Jim Gaffigan

“Relatable” – Ellen DeGeneres

“En ce moment” – Aziz Ansari

“Fils de Patricia” – Trevor Noah

MEILLEUR PAYS DUO

“Speechless” – Dan + Shay – Gagnant

“Brand New Man” – Brooks et Dunn avec Luke Combs

“Je ne me souviens pas de moi (avant toi)” – Brothers Osborne

“Les filles” – Little Big Town

“Common” – Maren Morris avec Brandi Carlile

MEILLEURE POP SOLISTA

“Truth Hurts” – Lizzo – Gagnant

“Spirit” – Beyoncé

“Bad Guy” – Billie Eilish

“7 anneaux” – Ariana Grande

“Vous devez vous calmer” – Taylor Swift

Meilleure bande-son de compilation pour les médias visuels

Lady Gaga et Bradley Cooper – “Une étoile est née”

Meilleure bande sonore pour les médias visuels

Hildur Guðnadóttir – “Tchernobyl”

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels

Lady Gaga – “Je n’aimerai plus jamais (Version du film)”

Meilleur package d’enregistrement

Chris Cornell – «Chris Cornell», Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura et Joe Spix, directeurs artistiques

Meilleur coffret ou édition spéciale limitée

Various Artists – “Woodstock: Back to the Garden – The Definitive 50th Anniversary”, Masaki Koike, directeur artistique

Meilleures notes d’album

Steve Greenberg – “Stax ’68: une histoire de Memphis”

Meilleur album historique

Pete Seeger – “Pete Seeger: The Smithsonian Folkways Collection”

Meilleur album d’ingénierie, non classique

Billie Eilish – “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?” Rob Kinelski et Finneas O’Connell, ingénieurs; John Greenham, ingénieur mastering

Meilleur enregistrement remixé

Madonna – “I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)”

Meilleur album audio immersif

Anita Brevik, Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor – “Lux”

Meilleur clip vidéo

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (film officiel)”

Meilleur film musical

Beyoncé – “Retrouvailles”

Meilleur album New Age

Peter Kater – “Ailes”

Meilleur album Bluegrass

Michael Cleveland – “Grand violoneux”

Meilleur album de blues traditionnel

Delbert McClinton & Self-made Men – “Tall, Dark & ​​Handsome”

Meilleur album de blues contemporain

Gary Clark Jr. – “Cette terre”

Meilleur album folk

Patty Griffin – “Patty Griffin”

Meilleur album de musique régionale Roots

Ranky Tanky – “Bon moment”

Meilleur album reggae

Koffee – “Rapture”

Meilleur album de musique pour enfants

Jon Samson – “Chansons intemporelles pour l’archétype de l’enfant”

Meilleur album de mots parlés (comprend la poésie, les livres audio et la narration)

Michelle Obama – “Devenir”

Meilleur enregistrement de danse

The Chemical Brothers – “Je dois continuer

Meilleur album dance / électronique

The Chemical Brothers – “Pas de géographie”

Meilleur album instrumental contemporain

Rodrigo et Gabriela – “Mettavolution”

Meilleure composition instrumentale

John Williams – “Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite”

Meilleur arrangement, instrumental ou a cappella

Jacob Collier – “Moon River”

Meilleur arrangement, instruments et voix

Jacob Collier avec Jules Buckley, Take 6 et Metropole Orkest – “All Night Long”

Meilleur jazz solo improvisé

Randy Brecker – “Sozinho”

Meilleur album de jazz vocal

Esperanza Spalding – “12 petits sorts”

Meilleur album instrumental de jazz

Brad Mehldau – “Trouver Gabriel”

Meilleur album de grand ensemble de jazz

Brian Lynch Big Band – “Le Club du Livre Omni-américain”

Meilleur album de jazz latin

Chick Corea et le Spanish Heart Band – “Antidote”

Meilleure performance country solo

Willie Nelson – “Ride Me Back Home”

Meilleure chanson country

Tanya Tucker – “Apportez mes fleurs maintenant”

Meilleur album country

Tanya Tucker – “Pendant que je vis”

Meilleure performance / chanson gospel

Kirk Franklin – “Théorie de l’amour”

Meilleure performance / chanson de musique chrétienne contemporaine

pour KING & COUNTRY et Dolly Parton – “God Only Knows”, Josh Kerr, Jordan Reynolds, Joel Smallbone, Luke Smallbone et Tedd Tjornhom, auteurs-compositeurs

Meilleur album gospel

Kirk Franklin – “Longue vie à l’amour”

Meilleur album de musique chrétienne contemporaine

pour KING & COUNTRY – “Burn the Ships”

Meilleur album gospel de Roots

Gloria Gaynor – “Témoignage”

Meilleur album pop latin

Alejandro Sanz – “#ELDISCO”

Meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif

Rosalia – “Le mal veut”

Meilleur album de musique mexicaine régionale (y compris Tejano)

Mariachi Los Camperos – “Hier pour toujours”

Meilleur album latin tropical – Cravate

Marc Anthony – “Opus” | Aymée Nuviola – “Un voyage à travers la musique cubaine”

Meilleure performance de rap

Nipsey Hussle – “Racks au milieu [ft. Roddy Ricch and Hit-Boy]”

Meilleure chanson rap

21 Savage – “Beaucoup [ft. J. Cole], “Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage et Anthony White, auteurs-compositeurs

Meilleur album d’ingénierie, classique

Quatuor Kronos – «Riley: Sun Rings», Leslie Ann Jones, ingénieur; Robert C. Ludwig, ingénieur mastering

Producteur de l’année, Classique

Blanton Alspaugh

Meilleure performance orchestrale

Los Angeles Philharmonic – “Norman: Sustain”

Meilleur enregistrement d’opéra

Projet de l’Orchestre moderne de Boston; Boston Children’s Chorus – “Picker: Fantastic Mr. Fox”

Meilleure performance chorale

Ken Cowan; Houston Chamber Choir – “Duruflé: Complete Choral Works”

Meilleure performance de musique de chambre / petit ensemble

Quatuor Attacca – “Shaw: Orange”

Meilleur solo instrumental classique

Nicola Benedetti – “Marsalis: Concerto pour violon; Fiddle Dance Suite”

Meilleur album vocal solo classique

Joyce Didonato – “Songplay”

Meilleur recueil classique

Nadia Shpachenko – “La poésie des lieux”

Meilleure composition classique contemporaine

Jennifer Higdon, compositrice – “Higdon: Concerto pour harpe”

Meilleur album de théâtre musical

“Hadestown”

Meilleure performance rock

Gary Clark Jr. – “Cette terre”

Meilleure performance métal

Outil – “7empest”

Meilleure chanson rock

Gary Clark Jr. – “Cette terre”

Meilleur album rock

Cage l’éléphant – “indices sociaux”

Meilleur album de musique alternative

Week-end Vampire – “Père de la mariée”

Meilleure performance R&B

Anderson .Paak – “Venez à la maison [ft. Andre 3000]”

Meilleure performance R&B traditionnelle

Lizzo – “Jerome”

Meilleure chanson R&B

PJ Morton – “Dites-le [ft. JoJo]”

Meilleur album urbain contemporain

Lizzo – “Parce que je t’aime”

Meilleur album R&B

Anderson .Paak – “Ventura”

Meilleur album de musique du monde

Angelique Kidjo – “Celia”

Meilleure performance American Roots

Sara Bareilles – “Saint Honesty”

Meilleure chanson américaine Roots

I’m With Her – “Call My Name”, Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan et Sara Watkins, auteurs-compositeurs

Meilleur album Americana

Keb ‘Mo’ – “Oklahoma”

Meilleure performance Pop Duo / Group

Lil Nas X – “Route de la vieille ville [ft. Billy Ray Cyrus]”

Meilleur album de chant pop traditionnel

Elvis Costello & The Imposters – “Regardez maintenant”

Meilleur album vocal pop

Billie Eilish – “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”

Producteur de l’année, non classique

Finneas

