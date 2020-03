▷ Lizzo pense déjà à fonder sa propre famille

Instagram

La chanteuse de 31 ans avoue qu’elle ne voulait pas d’enfants, mais maintenant elle a changé d’avis …

À 31 ans, la chanteuse Lizzo avoue son désir d’être mère dans un avenir proche, bien qu’elle soit célibataire à cette époque.

S’adressant au Sunday Times, l’interprète de «Juice» a déclaré qu’après une pause récente, elle considérait son avenir comme solitaire, insistant sur le fait qu’elle n’aurait pas «d’enfants».

Cependant, l’artiste a maintenant révélé qu’elle avait changé sa façon de penser et qu’elle était «ouverte à l’idée» de former une famille.

«J’avais besoin de cette expérience de chagrin. Je ne suis pas triste, car j’utilise la douleur de manière très constructive. La douleur est l’expérience humaine », dit-il.

Et il ajoute: «Maintenant, c’est différent. Comme ma relation avec ma famille, j’y travaille. Je m’ouvre aux amitiés. Je m’ouvre à l’idée des enfants, ce qui est génial pour moi, car mes albums sont mes bébés », justifie-t-il.

Lizzo a également parlé des problèmes qu’il avait avec son corps et qu’il avait lutté contre la dysmorphie contra-corporelle dans le passé, qui est définie comme un trouble de santé mentale dans lequel une personne devient obsédée par un défaut perçu dans son apparence:

«Maintenant, je suis parvenu à un accord avec la dysmorphie corporelle et j’ai évolué. Le mouvement positif pour le corps fait de même. Nous grandissons ensemble et ils ont des douleurs de croissance, mais je suis heureux d’être attaché à quelque chose de si organique et vivant. »

Lien source