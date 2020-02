▷ Lori Loughlin et Mossimo Giannulli organisent une fête luxueuse avant d’aller en prison

Lori Loughlin, Mossimo Giannulli

Le parti de dire au revoir à ses amis et à sa famille coûtera des dizaines de milliers de dollars, selon un rapport.

Lori Loughlin et Mossimo Giannulli prévoient de lancer une fête de luxe pour dire au revoir à leurs amis et à leur famille s’ils sont reconnus coupables de charges contre eux dans le scandale de corruption d’université, rapporte RadarOnline.com.

“Ils disent que c’est pour remercier leurs proches de rester avec eux, mais c’est vraiment une fête où ils peuvent noyer leurs peines et se déchaîner une dernière fois”, a expliqué une source.

Bien qu’un représentant de l’actrice ait déclaré à Radar que «ces informations sont totalement fausses» et «qu’il n’y a pas de fête», la source fiable a révélé que le couple «dépense des dizaines de milliers de dollars pour cela, avec des divertissements en direct, en plus des meilleurs champagne et gastronomie que l’argent peut acheter. “

Loughlin, 55 ans, et Giannulli, 56 ans, ont plaidé non coupable à des accusations fédérales pour avoir prétendument payé 500 000 $ en pots-de-vin pour emmener leurs filles Bella et Olivia, 20 ans, à l’Université de Californie du Sud.

Les deux filles du couple auraient été acceptées comme recrues d’aviron, même si elles n’avaient jamais pratiqué ce sport.

Maintenant, l’ancienne star de Fuller House, âgée de 55 ans, est “en mission d’auto-sabotage avant sa condamnation”, ce qui inclut des soirées de dépenses sauvages, avait déclaré une source proche de Loughlin, ajoutant: “Il semble avoir abandonné et je veux juste tomber avec un grand coup à ce stade. “

“Lori et Mossimo pensent qu’ils peuvent aussi sortir avec style et avoir quelque chose de bon à retenir si les portes des cellules se ferment”, a déclaré la source.