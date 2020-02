▷ Lori Loughlin et son mari Mossimo Giannulli auraient pu être victimes de pièges du FBI

Lori Loughlin, Mossimo Giannulli

Des preuves ont été présentées qui montrent comment le FBI incite Rick Singer à parler de son témoignage.

Les avocats de Lori Loughlin et de son mari Mossimo Giannulli tentent toujours de faire sortir leurs clients de prison, après des accusations dans l’affaire de corruption fédérale.

Ils disent avoir de nouvelles preuves qui exonéreront l’actrice et son mari pour leur participation présumée à la fraude de l’université, où ils ont été accusés de blanchiment d’argent et d’avoir payé 500000 USD à une fausse charité créée par l’auteur intellectuel. du plan, Rick Singer.

Loughlin et Giannulli, qui pourraient faire face à 45 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de toutes les accusations, ont plaidé non coupables et la star de ‘Fuller House’ a toujours insisté sur le fait qu’il pensait l’argent qu’il avait payé à Singer était un don, pas un pot-de-vin.

Et devant un tribunal fédéral de Boston mercredi (26), son avocat Sean M. Berkowitz a publié des notes sur l’iPhone de Singer qui, selon lui, soutenaient cette affirmation.

Dans les notes, Singer, qui a plaidé coupable au crime organisé et à la fraude, se plaint à son avocat d’avoir eu une conversation téléphonique avec des agents du FBI au sujet de ce qu’il a dit aux parents impliqués dans le scandale. Il a allégué dans les notes que le FBI lui avait dit de mentir en disant que les paiements étaient toujours connus pour être des pots-de-vin plutôt que des dons.

“Appel fort et abrasif avec des agents”, a écrit Singer. “Ils ne cessent de me demander de ne pas répéter ce que j’ai dit à mes clients où j’allais (l’argent), au programme, pas au coach, et que c’était un don.”

Après la découverte des nouveaux éléments de preuve, Berkowitz a demandé à un juge de retarder l’audience, qui aurait lieu ce jeudi (27), qui aurait fixé une date de procès pour les parents impliqués dans le scandale.

“Cette découverte tardive … est dévastatrice dans le cas du gouvernement et démontre que le gouvernement a incorrectement conservé des informations disculpatoires centrales, utilisant un effort pour” gagner à tout prix “au lieu de suivre son obligation de rendre justice”, a-t-il écrit.

Il a ajouté que les nouveaux éléments de preuve sont non seulement «à décharge, mais également exonèrent les accusés que le gouvernement a accusés de corruption».

Bien que l’on pense que les procureurs fédéraux voulaient que le procès commence en octobre, avec Loughlin et Giannulli parmi les premiers tribunaux, les avocats des parents ont déclaré que la complexité de l’affaire signifiait qu’elle ne devrait pas être jugée avant février 2021.

Un juge n’a pas encore statué sur la demande de Berkowitz de retarder la fixation de la date du procès.