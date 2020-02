▷ Louis Tomlinson a une chaîne YouTube pour ses performances avant d’être célèbre

Louis Tomlinson

Le chanteur a admis qu’il trouvait “hilarant” en regardant ses vieilles vidéos avec des “très mauvaises chansons”.

Louis Tomlinson a une chaîne YouTube dédiée à ses performances avant de trouver la gloire dans One Direction.

Le créateur à succès ‘Kill My Mind’, qui n’a pas révélé le nom de sa page secrète sur la plate-forme de partage de vidéos, a admis qu’il le trouvait “hilarant” quand il revient sur ses “très mauvais sujets”.

Selon la chronique Wired du journal Daily Star, il a déclaré: «C’est vraiment drôle, car il y a de très mauvais problèmes là-bas.

“L’un d’eux va bien, mais le reste est de la merde.”

«Certains d’entre eux sont des vidéos de moi à l’école. Si vous avez envie de rire, vérifiez-le. “

Pendant ce temps, le chanteur de 28 ans a également révélé qu’il était vraiment ivre sur le tournage de son clip vidéo Walls, qui le voit réfléchir à la séparation de One Direction.

S’exprimant lors d’une séance de questions et réponses à la discothèque Kingston Pryzm, il a déclaré: “Vers la fin, les derniers plans de cette vidéo pour Walls, j’étais complètement ivre.”

«Je ne mentirai pas. Nous avons passé un bon moment. C’était une bonne nuit, définitivement. »

Louis se lancera dans une tournée mondiale pour soutenir son premier album solo, également appelé «Walls», et avait précédemment déclaré aux fans qu’il ferait la fête tous les soirs.

Il a déclaré: «La vie de la tournée n’est pas le monde réel et c’est pourquoi je l’aime.

«Je vais me réveiller à 14 heures, manger un peu, me préparer pour le spectacle, passer une bonne soirée.

“J’aime une bonne nuit et cela signifie que c’est assez bon marché et gai, fondamentalement désordonné et prêt pour cela.”

La tournée commence à Barcelone, en Espagne, le 9 mars et se termine au Scarborough Open Air Theatre au Royaume-Uni le 15 août.