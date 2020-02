▷ Louis Tomlinson fait semblant de ne pas être romantique, mais c’est

Louis Tomlinson

“Walls” est le premier album solo de Tomlinson tant attendu, sorti le 31 janvier.

Le chanteur Louis Tomlinson est de retour avec une nouvelle chanson, “Walls”, qui évoque la séparation d’avec un amant. Il dit qu’il fait semblant de ne pas être romantique, mais il l’est.

«Il s’agit de rentrer à la maison après avoir été en tournée, peu de temps après la séparation du groupe (One Direction). J’ai trouvé certains des vêtements de ma copine dans le placard et j’ai réalisé ce que j’avais fait. J’adore le son indie de la chanson et sa nature circulaire: elle s’ouvre et se ferme avec les mêmes paroles », a déclaré Tomlinson.

Les paroles de la chanson: “Rien ne vous réveille comme se réveiller seul” montre ses progrès en tant que compositeur prêt à révéler son côté vulnérable.

«Je fais semblant de ne pas être romantique, mais je le suis. J’ai vraiment réalisé quand j’étais en studio et que j’écoutais les cordes enregistrées. Il doit y avoir 25 musiciens là-bas, tous pour ma chanson. Ce fut un moment de larmes appropriées et je n’ai jamais ressenti un frisson comme ça », a déclaré le jeune chanteur.

“Walls” est le premier single du très attendu premier album solo de Tomlinson, qui a été présenté le 31 janvier.

Sur le plan lyrique, il est fier des 12 titres de l’album.

“Je pense que c’est le début de ma carrière, avec beaucoup à attendre et tous les plans établis”, a-t-il déclaré.

Cette année, il lance en live avec une tournée mondiale de 50 dates, son premier artiste solo. De début mars à fin juillet, il fera le tour des pays et des continents.

chargement …

Lien source