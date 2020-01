▷ Louis Tomlinson sort le single principal de son nouvel album

Louis Tomlinson

Le chanteur a sorti la chanson “Walls”, qui porte le même nom que son premier album.

Louis Tomlinson a sorti la chanson principale de son premier album à venir, la chanson ‘Walls’.

L’ancienne star de One Direction, qui a perdu sa mère bien-aimée Johannah à la leucémie en 2016 et sa sœur Felicite, 18 ans, l’an dernier à la suite d’une overdose, chante la récupération après avoir traversé des moments difficiles, sur le dernier single de l’album , qui suit «Kill My Mind», «Two of Us» et «We Made It».

Louis a tweeté: «Mon nouveau single #Walls est là, c’est la chanson principale de mon premier album, qui n’est qu’à deux semaines! Je ne peux vraiment pas attendre qu’ils entendent celui-ci. »

Bien que le travail ait été difficile, la star de 27 ans, qui sort l’album “Walls” le 31 janvier, a déclaré que le fait d’avoir son coach vocal et d’autres “visages de famille” autour d’elle rend la tâche beaucoup plus facile.

“Il y a encore des gens autour de moi qui étaient, comme mon coach vocal, par exemple, qui étaient proches, et cela joue un rôle important dans ma carrière.”

“One Direction était une machine qui fonctionnait très bien, il a donc fallu un certain temps pour s’habituer au travail en solo”, a-t-il déclaré.

