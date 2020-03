▷ Lucero a lancé publiquement un défi à son ex, Manuel Mijares

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Il est clair pour nous que même les célébrités n’échappent pas à la tentation des défis viraux, tel est le cas de Lucero, qui a surpris tous ses followers, s’inscrivant dans une dynamique ludique à laquelle il n’a participé ni plus ni moins que Manuel Mijares.

Et c’est que pour personne n’est un secret la bonne relation d’amitié que les deux entretiennent, une circonstance qui transcende les réseaux sociaux et dont les anciens adeptes ont été témoins, qui n’a pas négligé la réaction du chanteur, qui a immédiatement avait une réponse pour la mère de ses deux enfants, Manuelito et Lucerito.

Mais de quoi s’agit-il? Lucero a répondu au défi qu’il a lancé Luciano Pereyra, qui consiste à mettre au défi trois amis chanteurs de choisir leur meilleure photo avec un microphone à la main, à les étiqueter et à les inviter à défier trois autres partenaires.

Sans hésitation, la Mexicaine de 50 ans a décidé de se joindre à elle et a publié une photo d’elle dans laquelle elle peut être vue sur scène, chantant très inspirée et en même temps souriante, et comme prévu, elle a étiqueté ses trois sélectionnés, Carlos Rivera, Yuri et, pourquoi pas, à Mijares, qui a immédiatement répondu à cette dynamique à laquelle d’autres célébrités se sont progressivement jointes.

Photo: Instagram / luceromexico

De son côté, Mijares, 62 ans, a fait la surprise sur Instagram et s’est vanté de l’un de ses meilleurs clichés avec un microphone à la main, capturé dans l’un de ses spectacles, dans lequel il est apparu souriant et avait l’air très beau avec une tenue noire.

«J’ai été mis au défi par @luceromexico», a écrit l’interprète de «Soldier of Love» sur la carte postale sans oublier d’inclure son ami et chanteur dans ce défi Emmanuel, aux membres du groupe Pandora et à Maria Leon.

C’est ainsi que l’artiste a montré son goût pour l’interaction via les réseaux sociaux, et plus encore si celui qui a fait l’invitation est son ex-partenaire.

Photo: Instagram / oficialmijares

Il convient de noter qu’à plusieurs reprises, Lucero et Mijares ont ouvertement parlé de la bonne amitié qu’ils entretiennent, quelque chose qu’ils ont réussi à consolider au fil des ans et surtout pour la paternité qu’ils partagent, une circonstance qui les remplit quotidiennement de bonheur. .

“Nous nous aimons beaucoup, la vérité, et mis à part la chose la plus importante que nous ayons tous les deux nos enfants”, a déclaré Mijares lors d’une interview avec plusieurs médias, et il a repris l’émission télévisée “Come joy”.

En outre, il y a eu de nombreux échantillons d’affection entre eux, que même leurs fidèles fans ont demandé une réunion musicale comme cela s’était produit les années précédentes, ce qui pourrait être possible à tout moment, car aucun n’est fermé à cette possibilité.

En novembre 2019, Lucero a révélé aux caméras d’une émission de télévision du matin: «Je ne l’exclurais jamais, la vérité que j’ai toujours dit, vient de mes chanteurs préférés, toute une vie, et je pense qu’un jour nous pourrions chanter à nouveau ensemble “

