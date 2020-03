▷ Ludwika Paleta a défendu Emiliano Salinas et a révélé qu’il leur en coûtait d’avoir plus d’enfants

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Ludwika Palette Elle a toujours été très réservée dans tout ce qui touche à sa vie personnelle, cependant, à cette occasion, l’actrice a parlé comme rarement de son mari, Emiliano Salinaset les difficultés qu’ils ont dû devenir parents.

Salinas et Ludwika ont fait face à une grande controverse l’année dernière après que le nom du mari a été mentionné lors du procès aux États-Unis, contre Keith Raniere, fondateur de la secte sexuelle NXIVM.

Bien que le fils de l’ancien président du Mexique, Carlos Salinas de Gortari, n’a fait face à aucune accusation, le couple a dû faire face à des critiques et à des accusations.

Maintenant, et des mois après le scandale, Paleta, 41 ans, s’est entretenu avec le magazine Caras et a partagé quelques détails de sa vie de famille.

«Les gens ne connaissent pas la grande personne qu’est Emiliano. Ils l’ont traité si mal toute sa vie que je dis toujours que s’ils avaient l’occasion de connaître leur cœur, comme je le sais, ils auraient honte de parler et d’écrire ce qu’ils écrivent », a déclaré Ludwika à propos de son mari.

Après avoir été impliqué dans l’organisation de Raniere, Emiliano Salinas a publié une déclaration pour décocher l’organisation.

Lors du procès contre Raniere, qui a été reconnu coupable d’accusations de trafic sexuel et de maltraitance à enfant, il a été appris que les femmes étaient obligées de lui servir d’esclaves sexuelles et d’être marquées dans la région pelvienne.

“Ces derniers jours, diverses informations et images liées aux pratiques qui ont été menées au sein du groupe appelé DOS, que je condamne et rejette catégoriquement”, a déclaré Salinas dans un communiqué.

«Pendant la période de mon association commerciale avec la société NXIVM, je n’ai jamais participé ou été impliqué de quelque manière que ce soit avec DOS et, comme cela a été révélé dans le cas lui-même, ses membres ont toujours nié l’existence des pratiques connues aujourd’hui le groupe », a-t-il ajouté.

Emiliano a déclaré qu’au début de 2018, une personne impliquée a révélé son expérience, alors elle a décidé de mettre fin à sa relation avec NXIVM: «J’ai abandonné et immédiatement coupé tout contact avec NXIVM; ceci avec une profonde consternation devant les atrocités que j’ai entendues. »

En août 2019, Ludwika avait déjà défendu son mari et reconnu que ce n’était pas facile: «Ce fut une période très difficile. Heureusement, cette relation a déjà été réglée par les tribunaux américains. Elle a déjà été clarifiée. Et puis, Emiliano n’a pas été envoyé pour témoigner et ils ne l’ont pas mentionné ».

La star de la télévision a expliqué aux médias qu’elle et son partenaire étaient bien, heureux que cela ait été clarifié et a ajouté qu’il y avait “un processus où il y a encore des choses à résoudre”, mais que tout était “tout à fait bien”.

«Ce fut un moment dur et amer pour tout le monde. La chose la plus importante est de clarifier que moi et Emiliano condamnons tout acte qui dénigre toute personne. Au final, tout devient clair. Nous sommes de bonnes personnes qui ne veulent faire de mal à personne », a-t-il ajouté.

Ludwika a épousé Emiliano en avril 2013 et a eu ses jumeaux, Sébastien et Barbara, en 2017.

Et parlant précisément de la question des enfants et des bébés, la Polonaise a avoué à la publication qu’il n’était pas si facile de réaliser une nouvelle grossesse, comme ce fut le cas lorsqu’elle est devenue mère pour la première fois de son fils. Nicolas, Il y a 20 ans.

«Il nous a fallu beaucoup de travail pour avoir nos bébés. Contrairement à il y a 20 ans, quand j’ai eu Nicolás parce que ça m’a déclenché. Avec Emiliano, j’ai perdu de nombreuses grossesses. Ensuite, j’ai fait de nombreux essais in vitro jusqu’à ce que ça frappe. Sébastien et Barbara sont nos bijoux, nos trésors », a déclaré le célèbre.

La vérité est qu’actuellement, Paleta a l’air radieuse et très heureuse de sa vie personnelle et professionnelle, enregistre un projet qui n’a pas donné beaucoup de détails et continue dans la pièce “Perfect strangers” à Mexico, une histoire basée sur la bande italienne du même nom.

L’ex-partenaire de Plutarco Haza partager des crédits avec des collègues Michel Brown, Tiaré Scanda, Alejandro du Madrid, Marcela Guirado, Juan Carlos Vives, Michel Chauvet et Luis Arriet.

