▷ Luisana Lopilato subit une terrible crise de jalousie

L'épouse de Michael Bublé était furieuse lorsqu'elle a vu son dernier clip.

Michael Bublé avoue que sa femme Luisana Lopilato a subi une terrible attaque de jalousie, et cela s'est produit lorsque sa femme a vu la vidéo de son dernier single "Love You Anymore", dans lequel il est vu avec une belle fille.

Lors de sa présence dans le programme Graham Norton, Bublé a raconté comment l'actrice argentine l'a confronté: «Je lui ai demandé de regarder la vidéo et de me donner son avis. Il l'a regardé un instant, et je jure vraiment, il s'est retourné et a dit: Quién Qui est cette salope de la vidéo de Mike? » Elle enregistre des scènes passionnées avec des hommes séduisants et je ne dis rien. Rien ne s'est passé avec la fille dans la vidéo, si je lui prenais juste la main. »

L'interprète canadien lui a demandé pourquoi il était contrarié et elle a répondu: «Le fait est que cela vous a fait sourire, et vraiment!», A ajouté Bublé: «Il semble connaître mon« vrai »sourire et mon« visage ». d'âne que j'ai mis dans les tapis rouges ».