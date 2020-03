▷ Luz Elena González est tombée dans une profonde dépression après le diagnostic de son fils

Luz Elena Gonzalez

L’artiste parlera du moment difficile qu’elle a passé avec son fils Santiago, lors de la tournée théâtrale «Invencible».

Lorsque son fils de 12 ans, Santiago, a été diagnostiqué avec des troubles cognitifs, Luz Elena González a commencé à se demander si à l’avenir il pourrait se débrouiller par lui-même et ce qu’il adviendrait de lui quand elle serait absente.

Les doutes l’ont amenée à sombrer dans une profonde dépression, à laquelle l’actrice s’attaquera dans un montage scénique où elle et d’autres personnages partageront des expériences qui l’ont complètement secouée.

Luz Elena González a parlé de l’interview à Ventaneando et a déclaré ce qui suit: «Depuis qu’on m’a dit que mon fils avait un handicap cognitif, ce fut la plus grande douleur que j’aie jamais ressentie dans ma vie; C’était la perte de mes illusions, de ma tranquillité, à cette époque aussi de mon bonheur, et j’ai dit, et maintenant que je vais le faire, que le jour où je ne passerai pas arrivera, s’ils vous disent qu’en plus il n’est pas capable de s’utiliser par lui-même “.

Imaginez si vous êtes dupe lorsque vous avez des capacités cognitives, ce qui sera le cas lorsque vous avez un handicap cognitif et que vous croyez en tout le monde. J’ai donc dû passer par de nombreux processus, je parle du processus de dépression. Et il n’avait jamais parlé de tout ce processus et aussi de la façon dont je l’ai vécu, et des agressions que j’ai dû subir de la part des gens, tant verbales que physiques parce qu’un enfant comme lui n’a aucune tolérance. Cela ne s’arrête pas, qu’il doit prendre ses médicaments quotidiennement, parce que c’est comme ça, avec toute l’énergie ».

Luz Elena découvre, pour aller de l’avant. Il a eu recours à la psychiatrie et à la thérapie de couple: “J’ai suivi un processus jusqu’à ce que j’accepte ma réalité et que je réalise que mon fils est une personne merveilleuse, qui me fait toujours revenir à la chose la plus simple et la plus simple de la vie.”

“Invincible” commencera le 6 mai à Querétaro et se poursuivra par Toluca Puebla Monterrey et Guadalajara avec la participation de Verónica del Castillo, Ingrid Coronado, Fabiola Campomanes, Cecilia Galliano et Maryfer Centeno.