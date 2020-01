▷ Madonna a annulé un deuxième spectacle à Lisbonne, Portugal

Madonna

Le chanteur a des problèmes de santé et souffre de fortes douleurs.

Madonna a annulé un deuxième spectacle à Lisbonne, au Portugal, tout en luttant contre la douleur des “blessures en cours”.

Ses promoteurs de la tournée “Tout est nouveau” ont publié une déclaration sur Facebook en s’excusant auprès des fans, insistant sur le fait que l’annulation était “inattendue et de dernière minute”.

Le concert de mercredi soir (22 janvier) était le deuxième spectacle que Madonna a annulé depuis qu’elle a commencé sa tournée européenne au Coliseu dos Recreios à Lisbonne, sa maison d’adoption, le 12 janvier.

“Désolé, j’ai dû annuler ce soir”, a écrit la chanteuse de 61 ans sur Instagram après la première annulation, “mais je dois écouter mon corps et me reposer!”

Selon le promoteur, le concert final des huit de Like a Prayer, prévu jeudi à Lisbonne, devrait se poursuivre comme prévu et actuellement aucune autre date en Europe n’est affectée.

Madonna a maintenant annulé neuf spectacles au total sur le Madame X Tour à New York, Los Angeles, Boston, Miami et Lisbonne, invoquant des problèmes de production, des blessures et des limitations de programmation.