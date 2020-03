▷ Madonna annule des spectacles à Paris à cause du coronavirus

Madonna

Les autorités françaises ont interdit toute réunion publique de plus de 1 000 personnes, affectant les spectacles.

Madonna a été forcée de se défaire d’une émission à venir en France, en raison de la clôture des événements dus au coronavirus dans le pays.

Les autorités françaises ont interdit tout rassemblement public de plus de 1000 personnes, ce qui signifie que les concerts de la superstar pop les 10 et 11 mars 2020 au Grand Rex à Paris ne peuvent pas se poursuivre comme prévu.

La tournée Madame X de Madonna a été maudite avec des annulations et des départs tardifs depuis le début, principalement en raison de la santé fragile de Madonna.

Elle a annulé un concert au Grand Rex le 1er mars en raison de blessures qu’elle avait subies lors d’une chute sur scène quelques jours auparavant.

La diffusion de COVID-19 a également revendiqué la célébration du festival SXSW à Austin, Texas et les dates et tournées prévues par Queen, Green Day, Whitesnake, Slipknot, BTS, Mariah Carey et Old Dominion, entre autres.

Le Miami Ultra Music Festival a également été suspendu, tandis que les dates de la tournée de Justin Bieber Change ont été réduites des stades aux arénas, car la vente de billets a été affectée par les craintes du coronavirus.