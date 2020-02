▷ Madonna est au centre d’une nouvelle demande

Madonna

Deux fans l’ont poursuivie pour le retard d’un de ses concerts à New York.

Madonna est au centre d’un nouveau recours collectif pour ses concerts tardifs.

Andrew Panos et Antonio Velotta affirment que la superstar de la pop les a fait attendre jusqu’à trois heures avant de monter sur scène aux spectacles de la Brooklyn Academy of Music à New York l’année dernière (2019), et le concert tardif les a laissés bloqués dans la ville.

Les deux hommes affirment qu’ils ont raté leurs trains et autres voyages à la maison parce que les concerts de la pop star ne se sont terminés qu’à 1 heure du matin, ce qui a ruiné leur travail et leurs plans scolaires pour le lendemain des concerts.

Ils poursuivent pour rupture de contrat, perte de valeur, publicité mensongère et fausse déclaration par négligence, et demandent des dommages et intérêts et des frais juridiques, selon TMZ.

Le nouveau procès intervient deux mois après que d’autres fans de Madonna en colère ont déposé un dossier similaire en Floride.

La tournée en cours de la chanteuse Madame X a été tourmentée par des annulations de concerts et des spectacles tardifs non annoncés, pour lesquels la chanteuse de Material Girl s’est excusée.