▷ Mannequin Mama Cax perd la bataille contre le cancer des os

Le mannequin est devenu célèbre lors de l'utilisation d'une prothèse sur sa jambe droite. J'avais 31 ressorts.

Il est décédé le 16 décembre, lors de 31 printemps, le mannequin Mama Cax, devenu célèbre lors de l'utilisation d'une prothèse sur sa jambe droite. Dans la fraîcheur, il a été vaincu par sa lutte contre le cancer.

Née à New York et élevée en Haïti, Cacsmy Brutus, qui est son vrai nom, a été diagnostiquée d'un cancer des os et des poumons. Après un traitement sévère, à 16 printemps, il a vaincu la maladie, mais a subi l'amputation de son mollet droit. Même avec cette restriction, Mama Cax commence dans le monde de la mode à 27 ressorts, devenant une icône de combat pour l'inclusion de personnes ayant des capacités différentes dans ce monde compétitif.

Il a défilé pour des entreprises importantes telles que Tommy Hilfiger, Asos et Sephora. Lors de la dernière Fashion Week de New York, Mama Cax est devenue l'une de ses grandes étapes en participant au défilé Rihanna pour Savage et Fenty.

La chanteuse lui a donné des mots émouvants lorsqu'elle a appris son homicide: «Une reine, une force. Une beauté puissante qui, cette année, a fait sa force dans l'atmosphère de Savage and Fenty, inspirant de nombreuses personnes à travers le monde. Repose en paix, sœur. "