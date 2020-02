▷ Manuel ‘El Loco’ Valdés racontera également sa vie dans une bioserie

Manuel “El Loco” Valdés

Les membres de la famille du comédien ont déjà commencé à recueillir les histoires de Valdés, qui a plus de 70 ans de carrière.

Manuel ‘El Loco’ Valdés a également décidé, comme d’autres stars, que sa vie soit recréée dans une bioserie, dans laquelle certains de ses proches travaillent déjà.

Iván Valdés, petit-fils du comédien a commenté: «C’est lui qui dira qu’il part et qu’il ne part pas. Il dit également qu’il est prêt à tout dire, car il n’y a personne pour le réclamer. »

El Loco a 70 ans d’expérience dans l’environnement artistique, et à cette époque, il a connu une amélioration visible, après le cancer de la peau dont il a souffert en 2017, il a donc de grands désirs de raconter son histoire, dans laquelle il révélera comment son débuts dans les années 40 au cinéma, aux côtés de ses frères Germán Valdés ‘Tin Tan’ et Ramón Valdés. Son incursion dans la télévision dans les années 50 et les principaux programmes auxquels il a ensuite participé. »

On ne sait pas quels épisodes de sa vie privée l’acteur veut montrer, mais une grande attente s’est réveillée dans laquelle il révèle la romance torride qu’il a vécu avec Verónica Castro, une relation dont le chanteur Cristian Castro est né, qui a toujours maintenu une attitude très éloignée de l’acteur .