▷ Marco Zunino rejoint le casting de la comédie musicale “Chicago” au Mexique | Spectacles

Acteur péruvien Marco Zunino télécharger vers les tables Mexique rien de moins qu’avec la comédie musicale “Chicago”, à côté de l’actrice Bibi Gaitán.

Zunino a commencé sa participation à la comédie musicale le 16 février au Telecel Theatre, l’un des lieux les plus modernes d’Amérique.

Marco partager la scène avec l’actrice Bibi Gaytán qui est revenu sur les lieux après 15 ans loin des projecteurs.

Le casting est également composé de Maria León, qui est une actrice et chanteuse bien connue au Mexique et une distribution de danseurs et chanteurs mexicains, argentins et brésiliens.

Marco joue le rôle de Billy Flynn, le même rôle qu’il a joué à Lima lorsque la comédie musicale a été placée sur le panneau d’affichage. Le producteur de Chicago est Ocesa, le plus grand producteur de théâtre musical au Mexique dirigé par Morris Gilbert.