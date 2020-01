▷ Margot Robbie a toujours ce “syndrome d’imposteur”

Margot Robbie

L’actrice australienne doute encore d’elle-même, bien qu’elle soit aujourd’hui l’une des plus grandes stars.

Margot Robbie a admis qu’il lui était toujours difficile de ne pas douter d’elle-même, même si elle est l’une des actrices les plus réussies d’Hollywood.

Depuis qu’elle est devenue célèbre dans The Wolf of Wall Street, la star australienne a assumé un large éventail de rôles, notamment Once Upon a Time à Hollywood et Bombshell.

Mais malgré son incroyable succès, Margot a encore des doutes sur sa place dans l’industrie.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à son jeune cadet s’il en avait l’occasion, Margot a déclaré au magazine britannique Glamour: “Je voudrais vous dire:” Vous êtes vraiment assez bien “, puisque vous avez eu ce” syndrome d’imposteur “.”

«Je le ressens parfois et je pense que tout le monde se rendra compte:« Comment êtes-vous arrivé ici? N’êtes-vous pas assez bon pour cela? Qui vous a laissé entrer? “

Margot a ajouté que bien qu’elle soit fière de sa performance précédente, elle est sa pire critique et trouve toujours à redire à ses performances.

“Je ne pense pas qu’il y ait une chose que j’ai dit,” vous l’avez fait “, songea-t-il. “Je pense toujours, vous avez fait ce que vous aviez prévu de faire, mais vous avez perdu la marque ici et la prochaine fois, vous le ferez différemment.”