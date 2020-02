▷ Margot Robbie aime avoir Harley Quinn “si imprévisible”

Margot Robbie

«Elle est tellement imprévisible. Cela me donne toutes les options du monde en tant qu’actrice », explique Robbie.

L’actrice Margot Robbie dit que le rôle de Harley Quinn est amusant, car il est “tellement imprévisible”.

Robbie reviendra en tant que Harley Quinn dans le prochain film “Birds Of Prey”.

«Mon personnage est aussi prévisible qu’imprévisible. C’est pourquoi c’est si amusant de le jouer. Elle est tellement imprévisible. Cela me donne toutes les options du monde en tant qu’actrice. Je peux tout faire dans une scène quand je joue Harley et c’est une sensation très amusante et stimulante. »

Le spin-off de “Suicide Squad” voit Robbie diriger le film en tant que Harley Quinn, qui est entouré d’une nouvelle équipe. Cette équipe féminine est composée de Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) et Detective Renee Montoya (Rosie Perez), qui se réunissent pour sauver Cassandra Cain (Ella Jay Basco), également connue sous le nom de future Batgirl

L’actrice veut que les gens qui regardent le film s’amusent et découvrent le monde à travers les yeux de Harley Quinn.

«Je veux qu’ils s’amusent et je veux qu’ils découvrent le monde à travers les yeux de Harley. Pendant deux heures, vous écouterez sa version des événements. Elle est notre narratrice et elle fait un travail terrible. Elle ment constamment. Elle est très peu fiable. Il vous indique souvent quelque chose qui contredit complètement ce que vous voyez à l’écran. Sa personnalité est enracinée dans chaque scène, dans la façon dont il raconte cette histoire et comment le cinéma se développe. C’est un peu excentrique, c’est très coloré, c’est très drôle, c’est dangereux, c’est violent, c’est amusant. C’est Harley », a-t-il dit.