▷ María Celeste Arrarás nie avoir seulement donné des nouvelles jaunâtres

Maria Celeste Arrarás

La journaliste s’est défendue de ceux qui l’accusent de vouloir provoquer la panique avec l’épidémie de Covid-19.

María Celeste Arrarás s’est défendue contre les accusations selon lesquelles sa façon de donner des nouvelles est jaune et avec l’intention d’alarmer la population, en particulier autour du coronavirus.

L’hôte a reçu de nombreuses critiques pour sa manière d’aborder le problème, et elle est accusée de le faire de manière exagérée et non fondée, ce qui fait que les gens s’alarment de cette épidémie qui est déjà présente dans plusieurs pays.

María Celeste a réagi à ces commentaires et a déclaré: “Rien, absolument rien de ce que nous avons dit dans le programme sur le coronavirus n’est incertain.”