▷ Mariah Carey célèbre son entrée au Composers Hall of Fame

Mariah Carey

Pour l’artiste, cette reconnaissance est l’une des plus importantes de sa carrière.

Le nom de Mariah Carey sera présenté au Composers Hall of Fame, et la chanteuse s’est rendue sur Instagram pour célébrer cette grande reconnaissance.

Après l’annonce que les artistes décédés Whitney Houston et Notorious BIG figuraient parmi les six nominés pour le Rock & Roll Hall of Fame, il a été confirmé que Mariah Carey, Pharrell Williams et d’autres étaient en nomination pour le Composers Hall of Fame 2020

Carey, qui compte 19 succès numéro un, plus que tout autre artiste solo, dirige la classe des nominés cette année. Bien qu’il soit connu pour sa voix, il a également co-écrit la plupart de ses succès, y compris “Tout ce que je veux pour Noël est toi”, qui a également atteint le numéro un le mois dernier. La diva est allée sur Instagram et a réagi à cette nouvelle passionnante.

«Je ne peux pas croire… Le Composers Hall of Fame! C’est vraiment l’un des plus grands honneurs de ma carrière. Je suis tellement fière d’être en compagnie de ces compositeurs légendaires! », A-t-elle déclaré sur le réseau social.

Selon CBS, les événements seront officiellement présentés lors du 51e dîner annuel du Hall of Fame le 11 juin à New York.