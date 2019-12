▷ Mariah Carey Noël l'appétit une nouvelle demande

Mariah Carey

L'ancienne nounou de Carey, Maria Burgues, allègue qu'elle a été licenciée de manière injustifiée en avril 2018.

La superstar de la pop Mariah Carey a été poursuivie lundi par son ancienne nounou Maria Burgues.

Maria Burgues a déposé une plainte devant la Cour supérieure de Los Angeles, alléguant qu'elle avait été licenciée en avril 2018 après s'être plainte de son salaire et de ses conditions de travail, rapporte variété.com.

Burgues dit qu'il a été payé 25 $ de l'heure pour s'occuper des enfants de Carey. Elle a été forcée de s'extasier avec Carey et les enfants lorsque la chanteuse a quitté la tournée, mais dit qu'elle n'a pas été payée pour son temps de délire.

Selon le procès, les enfants de Carey avaient un garde du corps, Marcio Moto, qui criait régulièrement à Burgues et la faisait réaliser menacée. En décembre 2017, Burgues a déclaré que tout le monde allait à Las Vegas ensemble, et Moto a commencé à crier sur Burgues et a menacé de la jeter hors de la voiture et de la laisser sur la route.

Elle s'est plainte de l'incident, mais dit qu'il n'y avait pas d'absence.

Dans un autre incident, Moto a conduit les enfants avec Burgues et Carey à une classe de ballet en Californie, tout en utilisant son téléphone pour discuter avec sa petite amie. Le procès prétend que Moto a été distrait et a presque eu de la chance.

Plus tard, dans le studio de ballet, l'un des enfants de Carey a quitté la classe sans être connu.

Le procès allègue que Moto a de nouveau été distrait avec son téléphone, mais il a accusé Burgues de l'incident et a crié aux enfants, aux parents, aux instructeurs de ballet et à d'autres nounous.

Après cela, Burgues a été licencié.

La compensation d'exploration de la demande pour une détresse émotionnelle grave. Burgues a également déclaré qu'il n'avait pas reçu de relevés de salaire adéquats et qu'il n'avait pas reçu son salaire total lors de son licenciement.

L'avocat de Carey a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter l'absence parce qu'il ne connaissait pas le procès.

Mariah Carey se bat également contre un procès intenté par Lianna Shakhnazaryan, une ancienne assistante qui prétend que l'ancienne régente de Carey, Stella Bulochnikov, l'a maltraitée. Carey a accusé Shakhnazaryan de l'avoir secrètement enregistrée et d'avoir tenté de lui extorquer 8 millions de dollars.

En novembre, María Salazar, ancienne gouvernante de Carey, a également intenté un procès en affirmant qu'elle n'était pas correctement payée.