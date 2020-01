▷ Marion Cotillard se lance dans l’expédition de Greenpeace

Marion Cotillard

L’actrice française s’est engagée à aider à sauver la planète après son voyage de quatre semaines en bateau.

Marion Cotillard a promis d’aider à “protéger” la planète tout en se lançant dans une expédition de Greenpeace en Antarctique.

La star de ‘La Vie En Rose’ a été rejointe par l’acteur des Vikings Gustaf Skarsgard et l’actrice chinoise Ni Ni lors de l’expédition, dans laquelle ils espèrent montrer comment le changement climatique, la pollution plastique et la pêche industrielle affectent la colonies de pingouins, baleines et autres animaux marins.

Elle a déclaré dans un communiqué: “L’Antarctique est un désert glacé qui devrait être hors de portée de l’impact humain, mais même les régions les plus reculées de notre planète évoluent à un rythme alarmant.”

«C’est la première fois que je vis sur un navire, et c’est incroyable de passer du temps avec l’équipage de Greenpeace et les scientifiques qui font un travail crucial pour comprendre les menaces qui pèsent sur les océans, comme le changement climatique, la pêche industrielle et le plastique . pollution.

«Notre planète est une planète bleue: l’océan couvre plus que tous les continents réunis. Nous avons tous la responsabilité de le protéger. »

Marion, 44 ans, et ses célèbres amis ont voyagé sur les navires Greenpeace Esperanza et Arctic Sunrise, qui faisaient partie d’une expédition de quatre semaines au cours de laquelle six scientifiques de l’Université Stony Brook et de l’Université Northeastern aux États-Unis ont mené des recherches. pour voir comment les activités humaines transforment la région.

La militante des océans de Greenpeace, Louisa Casson, a déclaré: «Les océans du monde sont soumis à une pression croissante et l’Antarctique ne fait pas exception.

“Les menaces qui pèsent sur ce désert éloigné rendent plus urgente notre appel à un traité mondial solide sur l’océan et à la création d’un réseau mondial de sanctuaires océaniques qui permettent à la vie marine de prospérer.”

Le voyage est la dernière étape de l’expédition de «Greenpeace Polo au pôle Arctique vers l’Antarctique», pour promouvoir un nouveau traité mondial des Nations Unies sur les océans.

chargement …