▷ Mauricio Clark suscite la controverse en “ appelant ” ses “ frères gays ”

Le conducteur continue de susciter la controverse sur la question, s’assurant qu’il est un ancien homosexuel …

Une fois de plus, le pilote Mauricio Clark a suscité la controverse sur Instagram en appelant ses «frères gays».

Clark qui dit dans son profil de ce réseau social qu’il est un «catholique, ex-gay», surpris par un nouveau post, qui disait:

«À mes chers frères homosexuels de tout mon amour, je dis que plus vous lâchez prise, plus il sera difficile de laisser une vie gay. L’homosexuel n’est pas né. C’EST FAIT. Et en pleine conscience, je partage que OUI, il y a une issue pour qui veut. Commencez par le Saint Rosaire. “

Dans la section des commentaires, le conducteur a été très critiqué.

«Pendant que tu étais gay, personne ne t’a critiqué, laisse les gens vivre comme ils veulent, c’est pire ce que tu fais est plus dégoûtant! Le respect des droits des autres est que La Paz (…) laisse les gays dans leur métiche (sic) », a expliqué un adepte.

Un autre a également rejeté son poste: «Je ne sais pas ce que vous avez étudié, si vous l’avez fait. Mais ce serait génial si vous vous informiez vous-même, afin de ne pas vous désinformer. Il y a des gens qui peuvent devenir gais à cause d’abus sexuels … mais ils sont aussi nés gais. Et ce n’est ni bon ni mauvais. Ils n’iront même pas en enfer. (sic) “