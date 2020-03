▷ Max, fils de Jennifer Lopez et Marc Anthony, a également son talent musical

Instagram @jlo

Comme sa sœur Emme, Max a également hérité du talent artistique de ses parents.

Emme, la fille de Jennifer Lopez et Marc Anthony, n’est pas le seul enfant de la famille à avoir un talent pour la musique. Bien que la fille ait été plus en évidence récemment, en particulier après sa performance à la mi-temps du Super Bowl, J-Lo voulait montrer sur ses réseaux sociaux que le jumeau d’Emme, Max, a également son propre talent.

Fière de ses enfants, Jennifer a partagé une belle vidéo de Max jouant et chantant dans sa pièce de théâtre.

Dans la vidéo, Max chante une des chansons de The Wizard of Oz: “Proud Mother”, a écrit J-Lo.

Jusqu’à présent, le clip a cumulé près de 5 millions de vues.

Jennifer a déclaré plus tôt que les deux enfants chantaient, mais Emme n’a pas peur ni honte de montrer ses dons artistiques, tandis que Max est un enfant plus réservé et plus enclin à jouer.