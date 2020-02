▷ Megan Mullally accuse d’être harcelée par Debra Messing dans ‘Will & Grace’

Megan Mullally, Debra Messing

Mullally avait été absent pendant une grande partie de la dernière saison, et il semble que Messing soit à blâmer.

L’actrice Megan Mullally a parlé de son inimitié avec la co-star Debra Messing dans un podcast.

Après que la série à succès «Will & Grace» ait repris près d’une décennie après son dernier épisode, pour une dernière saison, Mullally avait été largement absent de la série, et il semble que Messing soit à blâmer, rapporte le journal. Dim.

Il a récemment parlé de la situation dans son podcast avec son collègue acteur et mari Nick Offerman de Parks and Recreation, mais n’a mentionné aucun nom.

Mullally a déclaré pour la première fois: «J’ai été victime d’intimidation, j’ai plus de 60 ans et je suis harcelé en ce moment, alors vous savez que c’est très insidieux et dangereux, et je ne veux jamais perdre cette partie heureuse et innocente de moi-même, mais c’est presque comme si vous deviez tuer ça. Mais je ne le ferai jamais, cela fait partie de qui je suis, c’est intrinsèque à ma nature. »

L’actrice de 61 ans a continué de parler de l’impact des harceleurs.

«Vous pensez que c’est de votre faute. Ils sont bons pour vous faire sentir comme vous êtes et que vous vous êtes fait du bien », a-t-il déclaré.

Puis il a apparemment apprécié son fief actuel avec l’actrice Will & Grace.

«Ce qui s’est passé, c’est difficile, parce que je ne suis pas bon pour affronter les gens et avoir des limites. Alors en grandissant, j’ai pensé que si quelqu’un essayait de le faire maintenant, il essaierait de me défendre », a déclaré Mullally.

“Mais le fait est que j’ai eu une situation récente et je ne peux pas être précis, mais j’ai fait en sorte que cela se produise et j’ai essayé de me défendre de certaines manières et cela a fait des milliers de fois pire.”

“Parce que la personne, le harceleur, a simplement allumé un feu sous lequel il a simplement triplé ses efforts, et cela peut devenir très dangereux.”

«C’est pourquoi je ne sais pas quoi dire à ce sujet à moins d’avoir de grands défenseurs qui peuvent venir aider et vraiment prendre soin de la situation. C’était une situation de travail pour moi: c’est difficile parce que la nature même du harceleur est qu’une fois qu’il est mis au défi, il se multiplie vraiment. »

Mullally semblait également expliquer pourquoi il ne suit pas ses autres co-stars sur les réseaux sociaux ou pourquoi il n’interagit pas avec le casting.

Elle a expliqué: “Je suis tout à fait seule dans cette situation car le harceleur a recruté beaucoup de mes alliés à ses côtés, et maintenant ils ne sont plus mes alliés.”

Des informations privilégiées avaient précédemment parlé de la relation des actrices et déclaré qu’elles n’étaient pas dans les meilleures conditions.

La source a déclaré à Radar Online: “Ils ne supportent pas d’être proches les uns des autres et ont créé une atmosphère impossible sur le tournage.”

Selon TVLine, Mullally n’est également pas apparu dans deux des 18 épisodes de la dernière saison.

