▷ Meghan Markle aime sa routine sur l’île de Vancouver

Meghan Markle

La duchesse de Sussex a la vie qu’elle veut au Canada avec son fils Archie Harrison.

Meghan Markle a la vie qu’elle veut au Canada avec son fils Archie Harrison. Après son retour au pays après sa dernière apparition avec la famille royale anglaise, la duchesse de Sussex a repris sa routine avec le bébé et ses promenades sur l’île de Vancouver, où elle vit avec le prince Harry.

Une source a déclaré au magazine US Weekly: «Meghan marche avec Archie tous les jours à travers les bois. Elle le pousse dans une poussette à travers les sentiers pavés à travers les bois publics près de chez elle ou la porte et parcourt les itinéraires les plus rustiques. Les manèges durent généralement environ une heure ou deux, mais elle les prend tous les jours. »

La source ajoute que l’exactrix de 38 ans de Suits est “très gentil avec les habitants qu’il rencontre en marchant”, s’arrêtant pour parler aux gens de la maternité et de la météo.

“Elle est gentille avec les étrangers”, explique la source. “Elle dit à ses amis qu’elle est très heureuse d’être dans la nature et [en] sa zone isolée… est exactement ce qu’il voulait », dit-il.

Elle et le duc de Sussex, 35 ans, ont annoncé leur décision de se retirer de leurs fonctions de redevances en janvier. Au 31 mars, ils ne peuvent plus être reconnus comme Son Altesse Royale.

La décision de s’éloigner de la royauté est parce qu’ils veulent être financièrement indépendants et éviter ainsi les critiques qu’ils ont reçues pour leur vie et leurs voyages, mais la reine Elizabeth II n’a pas autorisé ce terme.