▷ Meghan Markle va-t-elle parler à nouveau à son père?

Meghan Markle et son père Thomas

Alors que Thomas Markle dit qu’il continuera d’insister, un spécialiste pense que cela ne se produira pas à court terme.

Dans le documentaire controversé, Thomas Markle: My Story, le père de Meghan Markle parle de sa relation avec sa fille et de la façon dont ils n’ont pas parlé depuis un certain temps.

De plus, il a révélé qu’il continuerait à donner des interviews jusqu’à ce qu’elle lui parle.

“Je vais pratiquement donner une interview et attendre 30 jours pour recevoir une réponse”, a déclaré l’homme de Good Morning Britain.

«Si je n’en reçois pas, je vais essayer une autre interview. C’est la seule opportunité que j’ai. »

Mais, après toutes ces interviews, Thomas a-t-il ruiné ses chances de revoir sa fille?

“Si j’étais sa fille, je pense que je serais très méfiant de reprendre une relation avec lui”, révèle la vraie commentatrice Angela Mollard dans le podcast Royals du magazine australien New Idea.

“Vous savez qu’il l’a vendu encore et encore et qu’il le vend toujours.”

De plus, Ange admet qu’il est difficile de ne pas comparer sa façon d’agir avec la famille de Kate Middleton.

“Je pense toujours que c’est votre père devant celui de Middleton”, dit-elle.

«William a beaucoup de chance. Selon les rapports, Carole Middleton est comme une seconde mère pour lui en termes d’aide et de conseils et de sensation de calme et de chaleur qu’ils offrent. »

En fait, cela peut prendre un certain temps avant que Meghan ne s’approche à nouveau de son père.

