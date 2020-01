▷ Meghan Markle visite un organisme de bienfaisance à Vancouver

Photo: Twitter: @jfg_canada

La duchesse de Sussex reste au Canada pendant que son mari exerce des fonctions de l’autre côté de l’Atlantique.

Meghan Markle est apparue en public pour la première fois depuis qu’elle et le prince Harry ont annoncé leur intention de se séparer de leurs fonctions royales. Elle a visité un autre organisme de bienfaisance pour les femmes à Vancouver.

La duchesse de Sussex, Meghan Markle, est sortie pour parler de la justice climatique pour les filles et des droits des peuples autochtones. “C’était formidable de parler de l’importance d’une approche holistique de la justice sociale et du pouvoir de leadership des jeunes femmes”, lit le compte Twitter Justice For Girls.

L’organisme de bienfaisance promeut la fin de la violence et du racisme contre les adolescentes vivant dans la pauvreté.

Au milieu de l’agitation qui se passait dans sa vie, Meghan a également trouvé plus tôt mardi le temps de visiter un refuge pour femmes à Vancouver, au Canada, où il vit actuellement avec son fils, Archie.

C’était la première fois qu’elle était vue depuis qu’elle et son mari, le prince Harry, avaient annoncé leur séparation de la famille royale.

Le prince reste en Angleterre à la tête de certains événements à son ordre du jour, ce qui pourrait être le dernier de ses fonctions royales actuelles.

