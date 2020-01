▷ Mel B critique Meghan Markle pour sa décision de renoncer à ses fonctions royales

Meghan Markle, Mel B

Le chanteur des Spice Girls dit que Meghan aurait pu faire le changement, mais “l’opportunité est partie”.

Mel B dit “être dévasté” à propos de la décision du prince Harry et de Meghan Markle de se retirer de leurs fonctions royales.

La star des Spice Girls a exprimé sa déception face au départ du couple, révélant qu’elle était initialement ravie de l’union et de la manière dont elle a montré le Royaume-Uni comme une “nation multiculturelle”.

“En tant que femme brune, je suis totalement vidé de‘ Megxit “, raconte-t-il au magazine OK.

«Quand Harry a rencontré Meghan, j’étais ravi parce que finalement une fille brune ferait partie de la famille royale, et cela n’a montré que le chemin parcouru par notre pays, mais moins de deux ans après son mariage, ils ont tous deux renoncé à la famille royale . Et je me sens totalement dévasté parce que les rapports indiquent qu’ils ont tous les deux estimé qu’ils avaient été traités de manière raciste. »

La femme de 44 ans estime que l’ancienne actrice a raté l’occasion d’influencer le changement et qu’elle aurait dû donner plus de temps à son vrai rôle.

“Elle était en mesure de faire la différence et maintenant cette opportunité est partie”, se plaint Mel B. “Vous devez supporter les choses, peu importe à quel point elles deviennent difficiles, parce que c’est la seule façon de vraiment prouver qui vous êtes.” .