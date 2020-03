▷ Mel C est devenue “courageuse” lorsqu’elle est devenue la mère de Scarlet Starr

Mel C

Scarlet Starr, la fille de 11 ans de la star de Spice Girls Mel C, l’a rendue “courageuse” et dit qu’elle n’aurait pas pu quitter son ex-petit ami sans les forces de sa fille.

«Avant d’avoir des enfants, même si j’avais des amis et un partenaire, je me sentais parfois très seule… Mais avoir une fille m’a rendu plus courageux. Quitter son père a été difficile, mais je n’étais pas heureuse et il n’était pas heureux et ce n’était pas l’environnement dans lequel je voulais que ma fille grandisse. Je n’aurais pas pu le faire sans la force que j’en ai tirée », a déclaré Mel C au supplément du week-end du journal Times.

La chanteuse de 46 ans a également déclaré qu’elle “se sentait mal” pour sa fille parfois parce qu’elle était “la fille d’une personne célèbre”.

«Je me sens mal pour Scarlet parce qu’il est difficile d’être le fils d’une personne célèbre. Parfois, je dis: «Je suis vraiment désolée que tu sois ma fille», mais elle dit simplement: «Ne t’inquiète pas, tu es la meilleure maman. Nous constatons déjà un comportement préadolescent; elle est définitivement sa propre personne et elle a honte de moi et est fière de moi », a-t-elle déclaré.

Mel C pense également que la parentalité peut parfois être “l’un des emplois les plus fatigants et les moins gratifiants”.