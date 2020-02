▷ Memo del Bosque rapporte que les tumeurs sur son dos ont disparu

Mémo de la forêt

À travers une vidéo, le producteur se dit heureux de ne plus avoir de tumeurs.

Memo Del Bosque a partagé une vidéo dans laquelle il se dit très heureux, car dans la dernière étude réalisée, aucune tumeur maligne n’apparaît sur son dos

Le célèbre producteur a commenté la vidéo qu’il a mise en ligne sur Instagram: «Cette résonance a été prise le 8 novembre, avant de terminer le traitement, c’est le 22 janvier et comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de tumeurs, tout est vraiment propre. Je suis content de cette nouvelle, c’est la première fois en trois ans qu’ils me disent: “Tu n’as rien”, et ça m’excite beaucoup. “

Memo dédie ce post sur Instagram, et en bas de la vidéo il remercie ceux qu’il aime le plus: «Luca, Luna, Coco, Vica… je les aime !!! Merci de me donner la force d’être de retour à la maison. »