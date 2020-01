▷ Mia Rubín prépare ses débuts sur les scènes musicales

Mia Rubin

La fille d’Andrea Legarreta et d’Erik Rubin sera créée en tant que chanteuse dans “les prochains mois”.

Mia Rubín, 14 ans, fille du présentateur de télévision Andrea Legarreta et du chanteur Érik Rubín, est sur le point de réaliser son rêve de devenir chanteuse, soutenue par l’expérience de son père, qui n’a pas hésité à lui apporter tout le soutien à sa fille aînée.

Le chanteur a confirmé qu’il travaillait main dans la main avec sa fille dans le studio d’enregistrement, et a déclaré qu’ils avaient déjà trois chansons prêtes et qu’ils attendaient juste d’enregistrer le clip vidéo de la chanson pour faire le lancement officiel de la course. La comédie musicale de Mia.

«Nous avons enregistré trois chansons. Précisément maintenant, nous recherchons un réalisateur pour réaliser la vidéo et je pense que nous la lancerons en mars ou février », a déclaré le musicien dans une interview pour le programme‘ Today ’.

Le fier papa a aidé sa fille mineure dans son rêve de débuter dans sa carrière musicale: «J’ai été comme son producteur, mais maintenant je l’ai approchée avec d’autres producteurs. Nous y travaillons plusieurs auteurs, elle a aussi dû voir et commence aussi à composer, c’est quelque chose que je pense important pour elle d’exprimer ce qu’elle ressent »

«Elle est prête! C’était une décision d’elle d’enregistrer et nous l’avons fait et ça avait l’air super. Il est prêt à le proposer là-bas », a ajouté Erik.