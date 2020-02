▷ Michelle Renaud se sent plus heureuse avec une petite poitrine

Michelle Renaud

L’actrice a retiré les prothèses qu’elle avait en raison des problèmes de santé qui l’ont provoquée.

Michelle Renaud a retiré les prothèses de buste qu’elle avait, car elles causaient des problèmes, même lorsqu’elle était déjà en chirurgie, elles ont réalisé qu’elle avait renversé du silicone dans ses glandes mammaires.

«J’avais de nombreux symptômes qui en venaient: acné, taches, j’ai vu beaucoup de changements dans ma peau, mes yeux, en tout quand ils m’ont été enlevés, a expliqué l’actrice, qui a peur d’allaiter son fils avec du silicone arrosé dans ses seins: “Si cela a affecté mon fils, nous ne le savons pas, j’espère que non”, a-t-il dit.

Michelle a retiré les implants et n’en a plus posé d’autres, a décidé de garder ses seins naturels, s’acceptant telle qu’elle est, car elle est convaincue que les gros seins n’offrent pas l’estime de soi, quelque chose qu’elle a recherchée lors de son opération pour les mettre, et bien sûr qu’elle ne l’a pas fait eu.

Le protagoniste de «La Reina Soy Yo» a également révélé que son petit ami Danilo Carrera l’avait soutenue tout au long de ce processus: «C’est un gentleman, il m’a toujours accepté tel que je suis, il m’a toujours dit:« Je me fiche de ce à quoi ressemblent vos bulles: grand, petit, ridé pour allaiter, je m’en fiche ‘, et c’est ce que tout homme devrait dire à son partenaire.

