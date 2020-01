▷ Miley Cyrus promet à ses fans une nouvelle musique

Miley Cyrus

Avec une série d’images, il a écrit: «De nouveaux cheveux. Nouvel An. NOUVELLE MUSIQUE. ”

Miley Cyrus a promis à ses fans une nouvelle musique en 2020.

L’interprète à succès de «We Can’t Stop» a montré sa nouvelle coiffure sur les réseaux sociaux tout en partageant la nouvelle passionnante qu’elle sortira bientôt de la musique.

Avec une série d’images, il a écrit: «De nouveaux cheveux. Nouvel An. NOUVELLE MUSIQUE. ”

En octobre 2019, après sa séparation de Liam Hemsworth au milieu de l’année, Miley a révélé qu’il était déjà retourné au studio pour enregistrer plus de musique.

En mai, Miley a sorti l’EP “ She Is Coming ”, qui devait être le premier des trois EP de six chansons qui constitueraient son septième album studio “ She is Miley Cyrus ”, mais on a prétendu que Miley s’était retirée des deuxième et troisième versions. de travailler sur différentes pistes après leur rupture de mariage.

«Miley est revenue au studio pour enregistrer de nouvelles musiques parce que les autres chansons qu’elle avait faites sont loin de ce qu’elle est maintenant. Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois et il serait étrange pour elle de les lancer tels qu’ils sont maintenant. »