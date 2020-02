▷ Milla Jovovich est “complètement obsédée” par sa nouvelle fille Osian

Milla Jovovich

La petite fille de Milla et Paul W.S. Anderson est né le 2 février.

Milla Jovovich a admis qu’elle était “complètement obsédée” par sa nouvelle fille Osian, dans un article sur Instagram lundi.

L’arrivée d’Osian dans le monde a été confirmée pour la première fois par Ever, la fille de 12 ans de Milla et son mari Paul W.S. Anderson, qui a écrit sur sa page Instagram: «Bienvenue dans le monde, ma nouvelle sœur Osian (prononcée O-shun comme le plan d’eau)! On t’aime!!!”

Après le post d’Ever, Milla a partagé plusieurs photos du nouveau-né avec ses sœurs et son père et a écrit: «Bonjour à tous! Puis, à mon insu, @evergaboanderson a renversé les fèves sur le nouveau bébé hier, ce qui fait de cette “vieille nouvelle”, mais de toute façon, hier 02/02/2020 à 8h56 Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson est né! Osian est le nom d’un enfant gallois et se prononce O-shin. Maintenant, je sais que le nom est long, mais la famille n’a pas pu s’entendre sur son deuxième prénom. Jamais et ma mère ont aimé Lark, @dashielanderson et j’ai adoré Elliot. Ensuite, mon mari Paul intervient avec un autre vote pour Lark, alors Smushy et moi étions hors de la liste! Au moins, il a plusieurs noms parmi lesquels choisir plus tard s’il veut en laisser quelques-uns. »

Tout en parlant de son nouveau-né, Milla a ajouté: «Elle est tellement belle! Ses cheveux sont plus clairs que ceux des autres filles et sont très forts. Ses petites mains gênent et sont difficiles à contrôler et elle lève déjà la tête pour voir ce qui se passe! Elle est notre bébé miracle et nous sommes tous très reconnaissants de l’avoir et complètement obsédée par elle! Evidemment je posterai plus de photos plus tard, mais nous sommes tous épuisés car les dernières nuits ont été folles! J’envoie beaucoup d’amour à tout le monde depuis le cloud dans lequel je vole! Bisous et câlins. “