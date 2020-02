▷ Millie Bobby Brown a 16 ans et réclame des “ commentaires inappropriés ”

Instagram

L’actrice a de nouveau utilisé Instagram pour se défouler contre les haineux et les trolls Internet …

La star de Stranger Things, Millie Bobby Brown, a rouvert son cœur sur Instagram dans un message de soulagement qu’elle a publié le jour de ses 16 ans, le 19 février.

L’actrice a profité de la date pour se plaindre des nombreux “ commentaires inappropriés ” qu’elle a reçus sur les réseaux sociaux au fil des ans, car elle est devenue célèbre très tôt, lorsqu’elle a joué Eleven dans la série Netflix alors qu’elle n’avait que 12 ans .

En partageant une vidéo avec plusieurs moments de sa vie, Millie a commenté:

«16 semble être arrivé il y a longtemps. Je pense que le changement doit se produire non seulement pour cette génération, mais pour la suivante. Notre monde a besoin de gentillesse et de soutien pour que les enfants grandissent et réussissent. Les dernières années n’ont pas été faciles. Il y a des moments où je me sens frustré par des mensonges, des commentaires inappropriés, une sexualisation et des insultes inutiles qui se sont soldées par une douleur et une insécurité pour moi, mais je ne serai jamais vaincu. Concentrez-vous sur ce que vous devez changer et j’espère que cette vidéo vous raconte ce qui se passe dans les coulisses des journaux … Ne vous inquiétez pas, je trouverai toujours un moyen de sourire;) », a déclaré la jeune fille.