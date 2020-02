▷ Miss Progress International cherche le nouveau successeur d’Ivana Yturbe | Spectacles

L’organisation «Reine nationale du Pérou», a officiellement lancé l’appel à trouver le successeur de Ivana Yturbe, qui porte actuellement la couronne, dudit concours. La jeune femme sera prête à représenter notre pays dans le «Miss Progress International» qui se tiendra cette année dans la ville de Tarente, en Italie, du 2 au 11 octobre.

«Nous avons commencé à lancer un casting pour tous ceux qui souhaitent participer à ce processus. Il y aura 35 candidats qui seront sélectionnés et doivent être engagés à 100% dans leur projet social, ce qui est l’un des aspects qui ajoute le score le plus élevé pour remporter la couronne de Miss Progress », a déclaré Santiago Delgadillo, président de l’organisation nationale Reine du Pérou.

Inscription à cette étape de casting Il est national pour les personnes de plus de 18 ans, et Cela se fera via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram Reine nationale du Pérou. Pour le processus de choix du Miss Progress Pérou et Miss Progress Venezuela, un casting en face à face sera coordonné et si le test est réussi, une réunion sera convenue pour expliquer le processus du concours. L’inscription sera fermée jusqu’à ce que les 35 candidats soient terminés.

Ivana Yturbe laisse la clôture haute pour le prochain représentant. (Photo: Miss Progress International)

Il est important de préciser que Miss Progress International – Femmes pour le progrès Il a été conçu par l’association culturelle In Progress et, au fil des ans, a été apprécié par les institutions les plus importantes d’Italie (parmi lesquelles le président de la République italienne, la présidence du Conseil des ministres, le ministre du Tourisme et la Ministère du patrimoine et des activités culturelles) qui ont reconnu leurs grandes valeurs sociales et leurs importants objectifs humanitaires.

Ce concours, qui va au-delà de la beauté, privilégie le projet social que chaque candidat présente et qui s’aligne sur trois thèmes principaux: les droits de l’homme, la santé et l’environnement, les situations qui affectent notre pays.

«L’année dernière, nous avons eu la malchance de ne pas arriver avec Ivana jusqu’à la dernière étape en raison d’un problème de maladie. Mais Ivana a présenté un sujet extrêmement intéressant qui concernait la malnutrition et l’anémie infantile. Cette année, nous allons donc travailler dur pour que notre candidate fasse son meilleur rôle », a ajouté Santiago Delgadillo.