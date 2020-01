▷ Montserrat Oliver “avait peur” quand il a assumé son orientation sexuelle

Montserrat Oliver

Le modèle craignait de perdre des emplois en raison du «double standard» qui existe au milieu.

Montserrat Oliver raconte comment c’était à elle de décider de quitter le placard, elle avait peur, surtout pour son travail, elle craignait que les entreprises ne l’embauchent plus, car il y avait beaucoup de doubles standards au milieu.

“J’avais peur parce que je vis au milieu et je ne voulais pas que les marques ne veuillent pas s’identifier à moi”, a déclaré Montserrat sur sa chaîne YouTube. Il l’a également fait pour ne pas nuire à sa famille, à ses neveux: “Je suis une personne publique, et tout le monde apprend tout et je n’aime pas blesser les gens”.

Lorsque le mannequin et la conductrice ont préféré vivre dans l’ombre, sa mère a réalisé sans l’avouer: «Quand j’étais avec Yolanda, ma mère est allée visiter mon appartement et m’a dit: ‘Tu es ma fille si parfait, comme je t’adore ” et je lui ai dit: “ Ay mami, je ne suis pas aussi parfait que tu penses que je suis ”, et il a répondu: “ je sais ce qui se passe, et je t’adore toujours, tu es parfait pour moi ”, et J’ai presque pleuré. “

Il a été récemment publié que Montserrat et sa petite amie Yaya ont décidé de se marier, et le photographe slovène a montré le magnifique diamant de fiançailles que sa fiancée lui donnerait.